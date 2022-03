'Faz das Tripas Coração' é a mote para a caminhada promovida pela Liga Contra o Cancro

A culminar a campanha ‘Março Azul’, mês dedicado à sensibilização contra o cancro colorrectal, o Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro e a Associação de Atletismo da Madeira promovem amanhã, dia 31 de março, uma caminhada, com concentração pelas 18 horas, no Largo em frente à Sé.

Com o mote 'Faz das Tripas Coração', esta caminhada surge na sequência de uma outra realizada no Porto Santo, no passado dia 26 e também da Corrida Virtual, que decorreu ao longo de todo o mês de Março. As três iniciativas têm como madrinha a médica cirurgiã especialista na área do cancro colorretal, Maria Olim de Sousa.