Tome nota da agenda desta quinta-feira, 7 de Abril

- 9 horas - Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Santa Cruz;

- 9h15 - O secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, estará presente na sessão de abertura do seminário 'Ética para um Desporto em Paz', que terá lugar no auditório da Reitoria da Universidade da Madeira;

- 9h30 - Reunião semanal da Câmara Municipal do Funchal;

- Das 10 às 17h15 - XVI Encontro da Associação Luso – Brasileira de Juristas do Trabalho, subordinado à temática 'Direitos Sociais e Laborais em Mar Revolto' no Salão Nobre do Parlamento madeirense. O Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, preside a sessão de abertura;

- 11 horas - Apresentação do ‘Guia Regional para a Conciliação entre a Vida Profissional, Familiar e Pessoal' no auditório da Direcção Regional do Arquivo e Biblioteca da Madeira, e contará com a presença da secretária regional de Inclusão Social e Cidadania, Rita Andrade, e da directora regional dos Assuntos Sociais, Graça Moniz;

- 12 horas - A Direção Regional da Saúde promove, no auditório do Centro de Estudos e História do Atlântico, no Funchal, a conferência dedicada ao tema 'Digital Public Health for Global Emergencies', com a presença do secretário regional da Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos;

- 14 horas - A Universidade da Madeira e a Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação promovem a palestra dedicada ao “impacto das glaciações e interglaciações nos ecossistemas marinhos: estado-da-arte da Biogeografia Insular Marinha", proferida por Sérgio Ávila, Director Regional da Ciência e Transição Digital do Governo Regional dos Açores, na Sala Ursa Menor 1/Tecnopolo;

- 14h15 - O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Pedro Calado e o vereador, Bruno Pereira com o pelouro do Trânsito, visitam a obra concluída na Estrada Monumental;

- 14h30 - Inauguração da primeira máquina de recolha de embalagens PET no Porto Santo, no âmbito do Projeto Porto Santo Sem Lixo Marinho. A acção decorre no exterior do Pingo Doce da Estrada da Calheta e contará com a presenta de representantes do Governo Regional, da autarquia local e da Águas e Resíduos da Madeira;

- 15 horas - O Secretariado Diocesano da Pastoral da Saúde realiza uma visita à Unidade de Emergência em Saúde Pública, sediada no Centro de Saúde do bom Jesus, para assinalar o Dia Mundial da Saúde. A visita contará com a presença do Bispo do Funchal, D. Nuno Brás, e do presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues;

- 16 horas - O secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, participa na entrega de certificados do programa de Desfibrilhação Automática Externa nas Infraestruturas Desportivas, na Quinta Magnólia, no âmbito do Dia Mundial da Actividade Física;

- 17 horas - O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Pedro Calado, estará presente na inauguração da loja de produtos Açorianos ‘Queijaria da Avó’, na Rua da Queimada de Cima, nº 59;

- 17h30 - A Universidade da Madeira apresenta a edição 2022 do concurso regional Poliempreende no anfiteatro 2 do Campus da Penteada;

- 17h30 - A CDU promove uma iniciativa política junto ao Centro Comercial Oudinot;

- 18 horas - Conselho Municipal de Juventude reúne-se na Assembleia Municipal do Funchal;

- 18 horas - O Serviço de Saúde da Região promove, na Sala de Conferências do Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, uma conferência dedicada à humanização, sob o tema 'A nossa Saúde', com a presença do secretário regional da Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos;