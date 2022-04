São Roque é a 'capital' do hóquei este fim-de-semana

O Clube Desportivo São Roque apresentou esta tarde o seu primeiro Torneio Nacional de seniores, em Hóquei em Patins, evento que terá lugar entre esta sexta-feira e domingo no campo do Encontro.

Por ocasião da apresentação do evento, o presidente da colectividade, Renato Gouveia manifestou a sua “enorme satisfação por poder organizar um torneio com clubes de fora da região, que fizeram questão de marcar presença neste torneio."

Paulo Ferreira, director do clube insular, realçou a importância do evento ser no Campo do Encontro, recinto com muita história do Hóquei em patins regional, “pois foi naquele espaço que o São Roque deu os primeiros passos nesta modalidade e de onde saíram muitos hoquistas de referência na região”.

Por sua vez, o director da prova e Coordenador do Hóquei em Patins sanroquino, Adriano Queirós, salientou que a "concretização do torneio reúne duas componentes, uma a desportiva, projectando o Hóquei em Patins regional, e outra lúdica com a visita de equipas de fora da região, promovendo-a”.

A competição irá contar com duas formações madeirenses, o clube organizador e o GD Estreito e com quatro colectividades oriundas do continente português, nomeadamente o Juventude Pacense, Juventude salesiana, União Sport Clube Paredes, Famalicense Atlético Clube.