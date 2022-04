Jovem ganês Abdul Fatawu assina pelo Sporting por cinco épocas

O futebolista ganês Abdul Fatawu assinou um contrato com o Sporting para as próximas cinco temporadas, ficando com uma cláusula de rescisão fixada em 60 milhões de euros (ME), informou hoje o campeão nacional.

"Estou muito feliz por estar aqui, é fantástico. Receberam-me muito bem. [O Sporting] vai fazer-me crescer mais. Toda a gente tem-me ajudado, dizendo-me o que tenho de fazer", disse o extremo, que "também gosta de atuar como médio ofensivo", citado pelos meios de comunicação do emblema 'leonino'.

Internacional pela principal seleção do Gana, Fatawu, de apenas 18 anos, confessou que "mal pode esperar" para pisar o relvado do Estádio José Alvalade, e deixa uma palavra de gratidão a quem acreditou em si no passado.

"Os ganeses acreditam em mim e tive oportunidades bem cedo. Tornaram o meu sonho possível e, sem isso, penso que não estaria aqui", agradeceu.

No Mundial2022, que vai ser disputado no inverno, no Qatar, Portugal e Gana vão defrontar-se na primeira jornada do Grupo H. Abdul Fatawu não esconde que ambiciona marcar presença no torneio, para defrontar alguns companheiros de equipa.

"Um Campeonato do Mundo é algo muito grande e todos sonham com isso. Mal posso esperar por estar lá. Já falei com eles [colegas de equipa no Sporting] e tem tudo para ser um bom jogo", concluiu.

Antes de ingressar no campeão nacional, o internacional pelo Gana representou o Steadfast FC e Dreams FC, ambos do seu país natal.