Câmara Municipal do Funchal (CMF) vai apoiar o festival Aleste com cerca de 12 mil euros, avançou Pedro Calado, hoje, na apresentação do programa deste evento.

No Salão Nobre do Edifício dos Paços do Concelho, Fábio Remesso, da organização do Festival, avançou que desde 2014 que o evento “vem marcando o panorama musical regional com um espírito diferenciador e arrojado através de uma festa junto ao mar”.

No total, o evento terá uma despesa de 50 mil euros, disse a organização, mas que conta com cerca de 1000 participantes para o Festival.

Serão 6 concertos e 25 artistas nacionais e internacionais que, dia 28 de Maio, no Complexo Balnear da Barreirinha, vão animar os “jovens” com música alternativa.

“Concertos de qualidade” com bilhetes no valor de 20 euros – à venda no website do Aleste – vão “aliar a cultura com a música, mas também uma interação muito positiva com a juventude”, avançou o presidente da CMF.

Com o objectivo de atingir um público-alvo mais jovem, Pedro Calado, demostrou interesse, em mostrar que “através da música, das artes, da expressão artística e do desporto há caminhos que podem ser seguidos, alternativos e de segurança”.

“Um dia de música diferente, de excelência e de qualidade” que tem vindo a crescer ao longo dos anos e que actualmente é “uma festa com alguma dimensão” e que já faz parte “do cartaz cultural do Funchal”, concluiu Pedro Calado.

O parque de estacionamento junto a Barreirinha estará disponível para quem quiser levar o carro. As portas vão abrir pelas 15 horas e no “máximo” terminará à 1 da manhã, informou Fábio Remesso.