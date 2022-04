Nico’s Burguer cria 10 novos postos de trabalho no seu novo espaço no Anadia

Decorreu, esta tarde, a inauguração do mais recente espaço do grupo Nico’s Burguer, que fica situado no piso 1 do Centro Comercial do Anadia.

Na cerimónia de inauguração da quinta loja da marca, o dono Nicolau Alves explicou que foi feito um investimento, de capital próprio da empresa, na ordem dos 270 mil euros e que permitiu a criação de 10 novos postos de trabalho, perfazendo um total de 62 empregos gerados pela marca nas restantes espaços comerciais nos concelhos do Funchal, Câmara de Lobos e Santa Cruz.

“É muito oportuno investirmos nesta zona, até porque estamos bem no centro do Funchal, é um sítio privilegiado que fica no ‘meio da confusão’, onde tem muitos transportes públicos à volta, e essa é a nossa aposta nesta loja”, explicou, realçando que este é o segundo restaurante que a empresa abre em plena pandemia. “Às vezes nas crises estão as oportunidades e nós olhamos para isto como uma chance única de investimento”, frisou, anunciando que está previsto a abertura de mais um Nico’s Burguer, em Julho, na cidade de Santa Cruz. “Já temos o projecto pronto e as obras estão próximas a começar. Será bem no centro da cidade, perto das escolas”, afirmou.

Presente no evento, Rui Barreto, secretário regional da Economia, destacou que, apesar das dificuldades, “os empresários madeirenses não deitam a toalha ao chão”, dando o exemplo de Nicolau Alves.

“Este empresário tem um conceito já consolidado, uma marca de qualidade no serviço que presta e utilizando tecnologia de ponta. É alguém que continua a acreditar na economia e na população da Madeira, desenvolvendo o seu negócio de forma sustentada”, enalteceu, sublinhando que o Governo Regional “dentro dos meios que tem ao seu dispor” vai continuar a apoiar os empresários, pois considera que “são eles que criam riqueza, emprego e que também ajudam a avançar com a economia” da Madeira.