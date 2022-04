Detido com cocaína no Porto Santo fica em liberdade

O jovem de 22 anos que esta terça-feira foi detido no Porto Santo na posse de 15.45 gramas de cocaína e 180 euros em dinheiro, na via pública, ficou em liberdade.

O arguido foi hoje ouvido em primeiro interrogatório judicial no Tribunal do Porto Santo, tendo ficado indicado pela prática de um crime de tráfico de estupefacientes e obrigado a se apresentar diariamente na Esquadra da PSP. Está ainda com proibição de contactos.

Tal como o DIÁRIO noticiou, a PSP apreendeu ainda um motociclo e um telemóvel ao indivíduo.