PSD aponta Monte como exemplo na aproximação da cultura aos mais jovens

Os deputados municipais do PSD/CDS visitaram, esta quarta-feira, a freguesia do Monte, no âmbito dos 'Encontros do Poder Local', promovidos pela bancada 'Funchal Sempre à Frente' da Assembleia Municipal do Funchal.

Conduzido por Idalina Silva, presidente da Junta de Freguesia local, o grupo pôde inteirar-se da realidade do Monte com maior sensibilidade, continuando na recolha de contributos que entende essencial para o trabalho de articulação e fiscalização que lhe compete.

Marco Mata Pereira, jovem deputado municipal, foi o porta-voz da iniciativa, tendo destacado “a importância de encontros como este, em que, com humildade e proximidade, continuamos a percorrer o nosso concelho, ouvindo os nossos colegas autarcas e, acima de tudo, a população”.

As principais necessidades e projectos para o futuro, bem como o diversificado plano de actividades desenvolvido na freguesia, de que são exemplos o Presépio Comunitário, o Mercadinho, a Rampa do Monte ou o Monte dos Clássicos, estiveram em cima da mesa.

Na iminência da realização de mais uma edição do 'Monte do Imperador', um evento tem ganho cada vez mais afluência e projecção, o deputado municipal reiterou que “o carácter histórico, religioso e, sobretudo, cultural deste evento tornam-no um cartaz de elementar importância para a freguesia e para o concelho, sendo que merece atenção e reconhecimento o facto de cada vez mais jovens a ele aderirem”. Este evento deveria ter acontecido no fim-de-semana passado, mas que foi adiado para Maio devido ao mau tempo.

“Esta freguesia é um exemplo claro de como a cultura pode ser um meio de aproximação da juventude às suas raízes, ao seu património e à sua História”, acrescentou.

Finalizando, Marco Mata Pereira lembrou que “importa salientar, também, o facto de a Câmara Municipal do Funchal se associar, pela primeira vez, ao 'Monte do Imperador', o que, a nosso ver, é um reconhecimento da riqueza do que aqui se celebra e se constrói e da forma como uma comunidade inteira consegue, pela sua dedicação e entrega, colocar uma freguesia no mapa cultural da Região”.