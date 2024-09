Vítor Bruno espera FC Porto enérgico em Guimarães

O FC Porto deve mostrar-se enérgico na visita ao Vitória de Guimarães, no sábado, da sexta jornada da I Liga de futebol, apelou hoje o treinador Vítor Bruno, esperando uma tarefa complexa pelo arranque de época consistente dos minhotos.

"Têm tido o melhor arranque do clube no milénio, com uma dinâmica de vitória visível e apenas dois golos sofridos, algo que revela a excelência da sua organização defensiva. Vão jogar em casa e vêm de uma vitória em Braga, que tem um impacto diferente. Temos de ter muita alegria nas pernas, correr, trabalhar e tentar ser o mais fiel possível aos nossos referenciais", projetou, em conferência de imprensa.

Os dois emblemas estão igualados na vice-liderança da prova - com superioridade 'azul e branca' na diferença de golos -, após os 'dragões' terem voltado aos triunfos na receção ao lanterna-vermelha Farense (2-1), reagindo à derrota no terreno do campeão nacional e líder isolado Sporting (0-2), enquanto os vitorianos derrotaram o Sporting de Braga (2-0).

"Terá de ser sempre um grande FC Porto. O adversário é forte a nível individual e está coletivamente bem trabalhado. É inegável que teremos dificuldades. Qualquer equipa que vá a Guimarães passa sempre por dificuldades e temos de ser iguais a nós próprios", reforçou, numa altura em que os 'conquistadores' têm um pleno de cinco vitórias caseiras nas diversas provas - duas na I Liga e três nas fases preliminares da Liga Conferência.

O FC Porto triunfou nos últimos cinco embates para o campeonato em Guimarães, onde já não perde desde 2015/16, quando Vítor Bruno era adjunto de Sérgio Conceição no Vitória.

"A minha função não é olhar para o contexto ou o passado, mas inspirar aqueles que me rodeiam e fazê-los perseguir um estado de insatisfação permanente, de forma que queiram sempre ganhar e que isso seja altamente viciante e habite em permanência nas entranhas dos que trabalham no FC Porto. Isso é o que nos move", advertiu.

Os 'dragões' vão ter uma série de cinco jogos em 15 dias, que incluirá as duas primeiras jornadas da remodelada fase regular da Liga Europa e outras tantas rondas da I Liga, antes da segunda interrupção da prova para os compromissos das seleções nacionais.

"Gestão? Não falo com os jogadores da boca para fora. Gosto de ser muito claro na forma de comunicar, com total autenticidade e congruência nas tomadas de decisão. Todos vão ser muito importantes. Entramos num ciclo infernal de jogos, mas, depois, a pausa das seleções vai dar-nos tempo para voltar a recuperar forças e energia", lembrou Vítor Bruno.

O guarda-redes brasileiro Samuel Portugal juntou-se ao defesa central espanhol Iván Marcano, ao lateral esquerdo nigeriano Zaidu e ao médio ofensivo Fábio Vieira no boletim clínico do FC Porto, cujos últimos treinos decorreram sob vigilância médica reforçada.

Em causa estiveram quaisquer eventuais sintomas decorrentes das condições climatéricas do Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, no Olival, localizado nas proximidades de alguns municípios afetados pelos incêndios dos últimos dias nas regiões Norte e Centro do país.

"Houve condicionamento na forma de abordar o treino em si. Tivemos cuidado no número de pausas e na necessidade de hidratar e limpar as vias respiratórias. Isso foi emergindo diariamente em plena comunhão com o departamento médico. O ar não era irrespirável, mas, com o tempo, notava-se que criava alguma dificuldade", enquadrou.

Sete pessoas morreram e 177 ficaram feridas devido aos incêndios, que destruíram dezenas de casas e implicaram 124 mil hectares de área ardida em Portugal continental desde domingo, segundo o sistema europeu Copernicus.

O Governo declarou a situação de calamidade em todos os municípios afetados pelos incêndios dos últimos dias e hoje dia de luto nacional.

"Deixo uma palavra de menção honrosa e louvor aos que têm feito uma luta titânica contra os fogos. Uma palavra de muita força e coragem para tantas famílias que levam uma vida inteira a edificar o que têm e lutam muito na defesa do que é seu. Dou ainda uma palavra de orgulho aos meus jogadores, que, em pouco tempo, puseram em marcha um plano para ajudar da forma que podiam", assinalou Vítor Bruno.

Vitória de Guimarães e FC Porto, ambos igualados na segunda posição, com 12 pontos, três abaixo do campeão nacional e líder isolado Sporting, defrontam-se no sábado, às 18:00, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, para a sexta jornada da I Liga, sob arbitragem de Fábio Veríssimo, da associação de Leiria.