Eduardo Jesus e Pedro Calado na apresentação do evento '5º Monte do Imperador'

O secretário regional do Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, e o presidente da Câmara Municipal do Funchal, Pedro Calado, vão marcar presença amanhã, na cerimónia de apresentação do evento '5º Monte do Imperador', que se realiza pelas 16 horas na Quinta da Pedra.

"Em 2015, a Junta de Freguesia do Monte iniciou o evento “Monte do Imperador”, na Quinta Jardins do Imperador, em homenagem ao Imperador Carlos, Imperador da Áustria, Rei da Hungria que chegou à freguesia no dia 22 de fevereiro (exilado) de 1922, e falecido no dia 01 de abril do mesmo ano. Uma figura que, com a sua esposa, Imperatriz Zita, e os seus filhos, marcou para sempre a memória das gentes da freguesia", pode ler-se na nota de imprensa.

O evento tem como objectivo recriar "a época do final do séc. XIX, princípio do séc. XX, envolvendo residentes e associações da freguesia e não só, foi apenas interrompido pelos incêndios de 2016 e pela pandemia da COVID-19".