Nacional com duas novidades no onze frente ao Braga

O treinador do Nacional, Tiago Margarido, promoveu duas alterações na equipa que vai iniciar, pelas 20h15 de hoje, o encontro com o Sporting de Braga, da 6.ª jornada da I Liga de futebol.

Em comparação com o última jornada, derrota na Estoril (0-1), entram na equipa Leo Santos, para o lugar do castigado Ulisses, e Miguel Baeza, na vaga de Rúben Macedo, que começa no banco.

O Nacional vai apresentar-se da seguinte forma: Lucas França; Gustavo Garcia, Leo Santos, Zé Vítor e José Gomes; Matheus Dias, Luís Esteves e Penha; Appiah, Tiago Reis e Miguel Baeza.

Já o Sporting de Braga vai apresentar: Matheus; João Ferreira, Niakaté, Paulo Oliveira e Yuri Ribeiro; Gorby, Vítor Carvalho e Ricardo Horta; Bruma, Roberto e Roger.