Bombeiros da Região “são exemplo nacional”

O secretário regional com a tutela da Protecção Civil enalteceu esta manhã a aposta acertada por parte do Governo Regional no investimento que tem sido realizado no sector razão pela qual permite actualmente às corporações de bombeiros estarem num nível superior, “serem exemplo nacional”, terem um desempenho e uma capacidade como aquele que foi conseguido ontem num “incêndio de grandes proporções”, referindo-se ao que aconteceu num armazém em São Martinho.

Pedro Ramos aplaudiu, por isso, a prontidão dos profissionais num combate às chamas por intermédio de várias equipas que poderia, considerou, ter uma consequência ainda mais gravosa não fosse a intervenção, os conhecimentos e os meios disponíveis.

As palavras aconteceram precisamente em Santana por ocasião de uma cerimónia solene promovida pela corporação local, um momento para o governante realçar os 11 milhões de euros em contratos-programa que foram rubricados desde 2019 e os 2,6 milhões de euros ao abrigo dos novos contratos.

Antes de terminar prometeu a entrega de mais 10

ambulâncias bem como o reforço da formação e de mais profissionalização.