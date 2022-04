Paulo Bento aponta Portugal e Uruguai como favoritos no grupo

O selecionador da Coreia do Sul, o português Paulo Bento, apontou hoje Portugal e Uruguai como os principais candidatos a ultrapassarem o Grupo H e a apurarem-se para os oitavos de final do Mundial2022 de futebol, no Qatar.

"Quando se vem para a fase final de um Mundial, não se podem esperar sorteios fáceis. Não é de bom tom, é estar a acreditar em milagres que não existem", começou por afirmar o técnico luso, de 52 anos, em declarações à Antena 1, logo após o sorteio do Campeonato do Mundo, em Doha.

A Coreia do Sul ficou integrada no Grupo H do Campeonato do Mundo, juntamente com Portugal, Uruguai e Gana, sendo que o confronto com a equipa das 'quinas' será o terceiro e último da fase de grupos, em 02 de dezembro.

"Sendo um grupo difícil para nós, considero que Portugal e Uruguai são os favoritos, à partida. A maior parte das pessoas concordarão", referiu Paulo Bento, que está à frente dos sul-coreanos desde 2018, depois de também ter orientado, entre 2010 e 2014, a seleção portuguesa, a qual liderou no Mundial2014, no Brasil.

Os sul-coreanos vão estrear-se no Mundial2022 em 24 de novembro, diante do Uruguai, e quatro dias depois defrontam o Gana (28), antes de fecharem a fase de grupos com Portugal, em 02 de dezembro.

A fase final do Mundial de futebol de 2022 realiza-se no Qatar, de 21 de novembro a 18 de dezembro.