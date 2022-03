'Monte do Imperador' adiado para Maio devido ao mau tempo

O evento 'Monte do Imperador', que estava previsto para o próximo domingo, 3 de Abril, foi adiado para 22 de Maio, devido às condições climatéricas adversas que estão previstas para este fim-de-semana.

Pese embora tal 'contra-tempo', a apresentação da edição deste ano, a 5.ª, decorreu esta tarde, na Quinta da Pedra, no Monte, e contou com a presenta de Eduardo Jesus.

Na ocasião, o secretário regional do Turismo e Cultura destacou a "fortíssima mensagem" da vida do beato Carlos da Áustria, que lutou sempre pela paz. "Passados cem anos, a história obriga-nos a reflectir sobre esta postura. Como mensageiro da paz, é provavelmente aquele que nós mais respeitamos, mais desejamos, e que neste momento, e em boa hora, evocamos", referiu o governante.

Embora tenha vivido pouco tempo, a sua vinda para a Região permitiu "colocar a Madeira no mapa", assinalou Eduardo Jesus, lembrando que a Região sempre se afirmou como ponto de passagem obrigatório na expansão europeia, sendo vista como um "porto seguro".

O mesmo terá acontecido com o Imperador Carlos da Áustria, com a particularidade de este ter aqui falecido, ao contrário das muitas personalidades que, ao longo dos tempos, passaram pela Madeira e que levaram o seu nome além fronteiras. Por ocasião do centenário da sua morte, o secretário regional de Turismo e Cultura coloca a tónica nas centenas de visitantes que deverão passar pela Região para assinalar a efeméride.

Sobre o evento, Eduardo Jesus destacou o facto de ser "das coisas mais fantásticas em que alguém pode participar", realçando o "comungar de interesses" que permitiu engrandecer o momento.

Feira do Livro do Funchal vai dar destaque ao Imperador Carlos da Áustria

Quem também elogiou a iniciativa organizada pela Junta de Freguesia do Monte foi Pedro Calado.

O presidente da Câmara Municipal do Funchal além de evidenciar o humanismo do beato Carlos da Áustria, referiu que a autarquia vai aproveitar o centenário da sua morte para valorizar o património cultural e histórico da freguesia do Monte, dizendo, também, que aquele que foi imperador da Áustria e da Hungria vai estar em destaque na edição deste ano da Feira do Livro do Funchal.

Nós, CMF, aos associarmo-nos a estas celebrações, queremos aproveitar para fazer várias. Para além de enaltecer o homem, Beato, Carlos de Áustria, também vamos aproveitar para tirar partido das memórias e riquíssimo património que a Freguesia do Monte tem. Queremos fazer uma associação entre a cultura, religião, o património histórico, tudo o que contribui para enriquecer a nossa cidade. Pedro Calado, presidente da Câmara Municipal do Funchal

O autarca espera, também, que o evento possa "dar um passo a cima", vindo a integrar o calendário turístico-cultural regional.

Evento 'muda-se' para o Caminho das Tílias

Coube a Idalina Silva, presidente da Junta do Monte, dar conta do que está previsto para a edição deste ano do 'Monte do Imperador'. A iniciativa, que foi reagendada para 22 de Maio, um domingo, vai começar com os quadros vivos ao longo do Caminho das Tílias, "um caminho histórico" que vai poder ser apreciado pela população.

O início do Cortejo está apontado para as 15 horas, evocando o final do século XIX e princípio do século XX. O evento termina com um concerto da Banda Municipal 'Os Artistas', no adro da igreja do Monte.