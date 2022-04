Fernando de Almeida Santos, Bastonário da Ordem dos Engenheiros recentemente eleito considera a Região “um excelente exemplo de engenharia em quase todos os campos da engenharia”. Diz mesmo que “a Madeira é uma espécie de cluster, de bom exemplo de engenharia em Portugal”.

O elogio do Bastonário foi feito esta tarde instantes antes do início da cerimónia de tomada de posse dos Membros dos Corpos Sociais da Região da Madeira da Ordem dos Engenheiros, para o triénio 2022-2025, a decorrer na Gare Marítima do Porto do Funchal.

Reforçou que “a Madeira é um bom exemplo porque em termos de aplicação de engenharia e decisões públicas ligadas à decisão política de engenharia é um território num pequeno espaço insular, mas que tem aplicado com muito bons exemplos tudo aquilo que são engenharias. As infra-estruturas fazem inveja ao continente, por exemplo, mas não só”, salientou. Para Fernando de Almeida Santos a Madeira tem-se afirmado nas engenharias por ser “território português confinando com excelente engenharia e com excelentes engenheiros locais, a maior parte deles, que demonstram bem aquilo que de bom se faz em Portugal”, afirmou.

Já a nível geral, o objectivo da Ordem é “continuar a contribuir com a valorização dos engenheiros para o desenvolvimento social” é o desafio da Ordem, que reforça que “os engenheiros estão ao serviço do bem comum”. Tanto assim é que quase tudo tem muito de engenharia. Engenharia que mudou muito nas últimas décadas, nomeadamente com a transição digital, e agora com a inteligência artificial, novas realidades que a Ordem dos Engenheiros quer acompanhar. Nesse sentido “teremos que modernizar organicamente a Ordem dos Engenheiros, trazê-la para o século XXI e com isso entendemos que estamos a dar um contributo não só aos engenheiros, porque somos uma classe profissional qualificada, mas essencialmente também nas respostas à sociedade”, sublinhou.

José Miguel Branco toma hoje posse para o segundo e último mandato como presidente da direcção da Região da Madeira da Ordem dos Engenheiros. O recandidato obteve 349 votos entre os 601 votantes (52% dos engenheiros com direito de voto). A lista adversária, liderada por Luís Costa, ficou-se pelos 244 votos. Na eleição ocorrida a 12 de Fevereiro foram ainda contabilizados 7 votos em branco e 1 voto nulo.