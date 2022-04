Porto Moniz associa-se ao 'Movimento Municípios pela Paz'

A Câmara Municipal de Porto Moniz integra, a convite da Câmara Municipal do Seixal, a rede do 'Movimento de Municípios pela Paz', movimento criado em 2016 por iniciativa do Conselho Português para a Paz e Cooperação (CPPC) e de um conjunto de municípios portugueses.

As acções promovidas por este movimento baseiam-se nos dez compromissos inspirados nos princípios da Carta das Nações Unidas e nos valores de Abril. A defesa da paz, da cooperação e da solidariedade enquanto valores fundamentais para o desenvolvimento humano e liberdade dos povos são o principal desiderato desta parceria entre municípios, que procura também envolver a comunidade e o associativismo local na realização de acções de sensibilização para a paz.

O presidente da Câmara Municipal de Porto Moniz, Emanuel Câmara, aponta que dada a conjuntura mundial actual, em que decorre uma guerra no Leste da Europa, em que a Síria está debaixo de fogo e em que a Coreia do Norte ameaça nuclearmente a Coreia do Sul, importa elevar os valores da paz em todo o mundo, motivo pelo qual a autarquia não hesitou em aceitar o convite enviado pela Câmara Municipal do Seixal.

A primeira acção promovida pela Câmara Municipal de Porto Moniz, no âmbito da sua integração no movimento, decorre este sábado, 9 de Abril, numa iniciativa que contará com a colaboração do Clube Desportivo e Cultural do Porto Moniz, com os jogadores da equipa de juvenis de futsal a entrar em campo, pelas 16 horas, com uma faixa com a frase: "O Desporto tem o poder de mudar o mundo!”, expressão da Organização das Nações Unidas, que acredita que “O Desporto é um direito fundamental, uma ferramenta poderosa para fortalecer laços socais e promover o desenvolvimento sustentável, a paz, a solidariedade e o respeito”.

O pequeno gesto, declara Emanuel Câmara, é o ponto de partida para uma série de acções que serão levadas a cabo pela autarquia no sentido de sensibilizar a comunidade para a importância da paz no mundo e será o modo de o Município de Porto Moniz assinalar o Dia Internacional do Desporto para o Desenvolvimento e a Paz, procurando aliar também o Desporto a este movimento do qual o Porto Moniz passa a fazer parte.

Do 'Movimento Municípios pela Paz' fazem parte 36 municípios de Portugal.