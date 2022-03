Porto Moniz distinguido pela prática outdoor

O Município de Porto Moniz recebeu, na passada segunda-feira, em Oliveira do Bairro, durante a realização do XIV Seminário Municípios Amigos do Desporto, o reconhecimento como Município com Oportunidades de prática Outdoor do ano 2022, distinção atribuída pela Plataforma Cidade Social no âmbito do programa Município Amigo do Desporto.

Este galardão premeia o trabalho dos municípios que investem na transformação dos espaços exteriores, melhorando as condições de prática de actividades desportivas outdoor, possibilitando oportunidades de prática desportiva, quer informais autónomas, quer formais e com acompanhamento, assim como as actividades e os eventos que utilizam os espaços exteriores dos territórios.

Emanuel Câmara, Presidente da Câmara Municipal, aquando da recepção do galardão, mostrou-se “particularmente satisfeito por verificar que o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pelo executivo camarário, pelos nossos colaboradores, pelas colectividades desportivas parceiras, locais e regionais, tem contribuído, de forma inequívoca, para a afirmação do Porto Moniz como a 'capital regional dos desportos outdoor'".