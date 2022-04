Câmara Municipal do Porto Moniz apoia Liga Contra o Cancro

A Câmara Municipal do Porto Moniz celebrou um protocolo com o Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra Cancro, que se materializa num apoio no valor de 1.000 euros, com o intuito de apoiar o funcionamento da delegação do Porto Moniz do Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro.

Este protocolo surge na sequência de um compromisso assumido por Emanuel Câmara, quando no ano passado protocolou a cedência de instalações municipais para o funcionamento de uma delegação do Porto Moniz afecta àquele núcleo, cuja acção incide, essencialmente, sobre o apoio directo a doentes oncológicos.

O presidente da direcção do Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra Cancro quis deixar expresso a todos os presentes o profundo agradecimento por parte da Liga, destacando que a missão iniciada no Porto Moniz em 2018, através do projecto 'Um Dia Pela Vida', foi muito bem-sucedida.

“Depois de a autarquia ter cedido instalações municipais como apoio ao funcionamento do núcleo da Liga do Porto Moniz, no dia da cedência do espaço tinha ficado a promessa de que a câmara iria estudar a possibilidade de vir a apoiar financeiramente o funcionamento daquele núcleo, e a assinatura deste protocolo é, efectivamente, a concretização desse compromisso assumido por este executivo camarário”, destacando que “o Porto Moniz é o primeiro Município onde nós (Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra Cancro) conseguimos, até hoje, levar a nossa missão de início ao fim com sucesso”, disse Ricardo Sousa.

Por seu lado, Emanuel Câmara exaltou a vontade da autarquia em apoiar o que considera tratar-se de uma causa tão nobre, como é a luta contra o cancro, realçando que aquele apoio servirá também para garantir que os munícipes do Porto Moniz que infelizmente têm aquela doença disponham de um melhor acompanhamento e qualidade de vida.