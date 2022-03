JSD Porto Moniz angariou meia tonelada de bens para entregar na Ucrânia

Ao longo dos quatro fins de semana de Março, a JSD Porto Moniz promoveu uma recolha de bens para a Ucrânia, tendo conseguido angariar cerca de meia tonelada de recursos (alimentares e não alimentares) que vão ser entregues, na próxima semana, às vítimas do conflito entre a Ucrânia e a Rússia.

João Henrique Silva, líder dos jovens sociais-democratas na concelhia do Porto Moniz, considerou a iniciativa um sucesso em virtude dos resultados alcançados. “Não haja qualquer dúvida que os munícipes do Porto Moniz disseram presente no combate à Guerra, pela quantidade de bens recolhidos, pelo número dos donativos e pela envolvência da comunidade local” referindo que para o sucesso da iniciativa a colaboração das paróquias do Seixal e do Porto Moniz foram absolutamente, agradecendo aos respetivos párocos a disponibilidade em fazer parte dela. “Não tenhamos dúvidas que num concelho envelhecido como o Porto Moniz, a envolvência da comunidade religiosa foi determinante no “passa palavra” para que a mobilização se verificasse da forma como se verificou.”

Embora a prevalência das doações se tenha verificado no âmbito dos produtos alimentares, onde se regista, a recolha de mais de 150 KG de arroz e 100 KG de massa, destaca-se também a quantidade e diversidade de produtos ligados às crianças sejam eles brinquedos, produtos de higiene ou peças de indumentária para crianças.

De forma a assegurar a chegada ao destino final, todos os produtos recolhidos e embalados foram etiquetados com um “QR Code”, "para que não se perdesse o seu destino ou, no limite, se pudesse saber em que ponto de entrega estava” afirmou o João Henrique Silva promotor da iniciativa.