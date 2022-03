Câmara do Porto Moniz entregou arrecadações aos pescadores do Seixal

A Câmara Municipal do Porto Moniz realizou, ontem, no seu Salão Nobre, a cerimónia de entrega das chaves das nove arrecadações aos pescadores e/ou proprietários de embarcações da freguesia do Seixal.

São espaços construídos de raiz, com meios próprios da autarquia, "uma vez que as existentes não ofereciam possibilidade de reparação, verificando-se a inexistência de condições mínimas de segurança para os seus utilizadores".

Emanuel Câmara referiu que "ficou cumprido mais um compromisso deste executivo camarário para com a população do Seixal”. "A intervenção exigiu a construção destas arrecadações. A inviabilidade de reconstrução das existentes, foi constatada por técnicos e pelos próprios utilizadores daquele espaço, que contribuíram ativamente neste processo com sugestões e propostas. Esta autarquia preocupou-se, acima de tudo, em garantir a qualidade da construção e, consequentemente, a segurança de todos os utilizadores daquele espaço", confirmou o presidente.

Além disso, a autarquia realizou uma acção de limpeza da escarpa sobranceira à Praia do Cais do Seixal, "de forma a garantir maior segurança aos banhistas e a todos aqueles que circulam naquela zona que tem registado uma crescente afluência".

A anteceder esta cerimónia realizou-se uma reunião com os utilizadores das arrecadações para definir os moldes da cedência dos armazéns e ainda para discutir e acrescentar contributos ao projeto de Regulamento Municipal de Atribuição e Utilização de Armazéns de Aprestos de Apoio à Atividade Piscatória no Município de Porto Moniz, que se encontra em fase de elaboração.

"A atribuição destas arrecadações reveste-se de carácter provisório, concluindo-se o processo em causa aquando da aprovação do Regulamento Municipal de Atribuição e Utilização de Armazéns de Aprestos de Apoio à Atividade Piscatória no Município de Porto Moniz, regulamento esse que disciplinará a utilização das arrecadações de apoio à pesca existentes junto ao Cais do Seixal e no Porto de Abrigo do Porto Moniz, estas últimas também construídas pela autarquia", explica.