Escola da Nazaré promove 'Paz no Mundo’2022'

Está agendado para amanhã, às 11 horas, um momento artístico em que a Escola Básica do 1.º ciclo/PE da Nazaré vai 'pedir' a 'Paz no Mundo’2022'.

Esta iniciativa surge do desafio lançado pela Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia (SRE) às escolas dos 1.º e 2.º ciclos do ensino básico da Região, para que os docentes das áreas artísticas prepararem com os seus alunos o tema 'Construir a Paz', com letra e música é da autoria de Ricardo Agrela.

O objectivo passa por interpretarem esse mesmo tema no recreio, na rua, na sala de aulas, ou em outro local escolhido pelas direcções escolares, naquela que é entendida como uma homenagem ao povo ucraniano, em especial às crianças e jovens deste país, fazendo um apelo à paz.

A Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, através da Direção Regional de Educação – Direção de Serviços de Educação Artística (DSEA), registará este momento artístico de expressão em prol da paz em fotografia e/ou vídeo, elementos que posteriormente serão partilhados nas redes sociais com o #hashtag #pazDSEAescola.

Jorge Carvalho vai marcar presença neste iniciativa. .