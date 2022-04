CMF assinala Dia Mundial da Actividade Física com ginásios municipais

Para assinalar o Dia Mundial da Actividade Física, Câmara Municipal do Funchal (CMF), promoveu esta quarta-feira, 6 de Abril, no Parque de Santa Catarina, uma iniciativa alusiva à data, com os três ginásios municipais. A vice-presidente da autarquia, Cristina Pedra, esteve presente no local.

A iniciativa juntou cerca de 200 utentes dos três ginásios municipais, nomeadamente da Barreirinha, de Santo António e São Martinho.

Na ocasião, Cristina Pedra enalteceu a importância de a “população ter o espirito de mobilidade, não ficar em casa, fazer a actividade física e ter um percurso intergeracional”. Por outro lado, elogiou o “dinamismo” dos professores que incentivam à participação da população mais idosa nas mais diversas actividades.

Os ginásios da responsabilidade da autarquia, desenvolvem o projecto 'Actividade Física, Saúde e Bem-Estar para a população sénior', destinado a todos os munícipes do concelho do Funchal, através da promoção da prática da actividade física regular e orientada. Tem por objectivos gerais fomentar hábitos de vida saudáveis, combater o sedentarismo e o isolamento e promover a integração social.

Os ginásios municipais contam com 1125 utentes na totalidade e com uma equipa de 26 colaboradores que desenvolvem um vasto leque de actividades nos diversos domínios, físico, social, cultural, formativo e recreativo.