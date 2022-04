Secretariado Diocesano da Pastoral da Saúde assinala Dia Mundial da Saúde

Para assinalar o Dia Mundial da Saúde, o Secretariado Diocesano da Pastoral da Saúde vai realizar esta quinta-feira, 7 de Abril, uma visita à Unidade de Emergência em Saúde Pública, sediada no Centro de Saúde do bom Jesus.

A visita terá lugar pelas 15 horas e contará com a presença do Bispo do Funchal, D. Nuno Brás, e do presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues.

"A missão da Igreja Católica visa cuidar do homem todo e de todos os homens, como disse Paulo VI, em Fátima, em 1967", lembra a Diocese do Funchal, explicando que a visita tem por objectivo "agradecer a todos os profissionais de saúde, reconhecendo o trabalho, dedicação e empenho com que enfrentaram os tempos de pandemia da covid-19".