Câmara Municipal do Funchal participa na 'Semana da Interculturalidade’

A Câmara Municipal do Funchal vai associar-se à Semana da Interculturalidade, com o objectivo de “assinalar a importância desta temática e contribuir para a mobilização da comunidade, em torno do combate à pobreza e exclusão social”.

Desta forma, na próxima semana, a CMF vai participar na exposição promovida pela EAPN (Rede Europeia Contra a Pobreza), alusiva à Interculturalidade, no Museu Municipal de História Natural do Funchal, onde serão expostos trabalhos dos três Ginásios Municipais (São Martinho, Santo António e Barreirinha), Centro Comunitário do Funchal e Universidade Sénior do Funchal.

A Semana da Interculturalidade, promovida desde 2014, a EAPN Portugal – Rede Europeia Anti Pobreza, pretende estimular o diálogo e a relação entre culturas, mostrando que a interculturalidade é, também, uma excelente forma de combater a exclusão social, prezando valores como respeito, solidariedade, igualdade, cidadania, não discriminação pela aparência, etnia, género ou nacionalidade, democracia na educação e direitos humanos. Numa sociedade cada vez mais tomada pela globalização é imperativo que a diferença e a diversidade garantam a plena cidadania de todos os indivíduos, contribuindo para uma sociedade mais justa e equilibrada.

Este ano, a Semana da Interculturalidade acontece entre os dias 04 e 10 de abril, com o apoio institucional do ACM - Alto Comissariado para as Migrações