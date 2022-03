ATEF comemora o Dia Mundial do Teatro com actividades entre amanhã e domingo

A Associação Teatro Experimental do Funchal (ATEF) comemora o Dia Mundial do Teatro de 24 a 27 de Março de 2022, com a reposição da peça para todos os públicos, denominada "Memória de um Príncipe e de um Ancião", que estreou a 4 de Dezembro de 2021 e se prolongou até 28 de Fevereiro de 2022.

"Com imensas interferências originadas pelo covid-19, espectáculos foram cancelados e o público escolar ocorreu em número pouco significativo se comparado com os temporadas anteriores à pandemia", lamenta em ota de imprensa.

Assim, "esta cocriação Teatral, concebida por Eduardo Luís e Ester Vieira, inspirada em 4 obras literárias - 'O pequeno príncipe' de Saint-Exupéry, 'D. Quixote' de Miguel Cervantes, 'Deus numa Harley' de Joan Brady e 'Verónica decide morrer' de Paulo Coelho, teve encenação de Eduardo Luíz. E ergueu-se com a coprodução da ATEF, do Oficina Versus Teatro e do Projeto TEATRIArtes, com apoio ao Associativismo da Câmara Municipal do Funchal", resume.

As comemorações do Dia Mundial do Teatro, "integram 6 espetáculos para as escolas e público em geral – 24 de Março às 11h00 e às 15h30 | 25 de Março às 15h30 e às 21h00 (este espetáculo integrado no Festival AMOTEatro) | 26 de Março às 18h30 | e 27 de Março às 11h00, com a particularidade de que este espetáculo encerra o ciclo de apresentações desta que é a 151.ª produção da ATEF e os bilhetes terão um desconto especial no valor único de 5,00€ por este ser o Dia Mundial do Teatro", diz.

"Esta última sessão contará ainda com a entrega de certificados aos formandos que integraram a 'Oficina de Teatro - Conhecer Teatro', desenvolvidas pela ATEF para a comunidade nos meses de Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2021, com o apoio da Câmara Municipal do Funchal, para as freguesias de Santo António, São Pedro e do Imaculado Coração de Maria. No final, a comemoração será brindada com um lanche convívio, partilhado entre artistas e público", incentiva.

E conclui que "a comemoração terá ainda como ponto alto, a exibição de teatro televisivo 'O Príncipe e o Ancião' na RTP Madeira, realizada por Patrícia Aleixo".