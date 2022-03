Câmara do Funchal assinala Dia Nacional dos Centros Históricos com as escolas

Um 'Circuito pedestre pelos núcleos históricos do Funchal' e um passatempo sobre o livro 'Funchal, uma promessa de vida', marcam as comemorações da Câmara Municipal do Funchal do Dia Nacional dos Centros Históricos, que se comemora hoje.

A Divisão de Educação da Câmara Municipal do Funchal promove o desenvolvimento de actividades educativas na área da Educação Patrimonial junto das escolas. Por isso, será lançado um desafio na página de Facebook 'Funchal, Cidade Educadora'. Os participantes que acertarem todas as respostas receberão como prémio o livro 'Funchal Uma Promessa de Vida' de António Castro.

A aposta na área da Educação Patrimonial, implementada desde 2009, na Câmara Municipal do Funchal, materializa-se no projecto educativo intitulado 'Vem conhecer o Património da tua Cidade', que visa estimular nos munícipes o interesse, conhecimento e respeito pela Cidade do Funchal e pelo seu património, tornando-os cidadãos mais conscientes e responsáveis.

Até ao final do ano lectivo 2021/2022, a Câmara do Funchal prevê que venham a ser desenvolvidas 36 acções neste âmbito, que abrangerão 637 participantes, desde crianças, jovens e adultos.