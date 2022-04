Orquestra de Jovens dos Conservatórios Portugueses promove concerto este sábado na Madeira

72 alunos de conservatórios oficiais de música, da Madeira, Açores e Portugal Continental, juntam-se num estágio na Região e protagonizam um concerto único este sábado, 9 de Abril, pelas 18 horas, no Centro de Congressos da Madeira. A eles junta-se a solista vencedora do Concurso Jovem.COM ‘2022, num espectáculo que conta com a direcção do maestro Francisco Loreto.

O primeiro estágio da Orquestra Jovem dos Conservatórios Oficiais de Música (OJ.COM) aconteceu há exactamente 20 anos, no ano lectivo de 2001/2002, na Madeira, tendo a respectiva organização sido da responsabilidade do Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira. Este ano, duas décadas após a primeira iniciativa, o estágio é novamente assegurado pelo Conservatório e conta com a presença de mais de 60 alunos de fora da região.

Entre os dias 4 e 8 de Abril, na sede do Conservatório, decorre a fase de formação que conta com a responsabilidade artística do professor e maestro Francisco Loreto, com ensaios intensivos, partilha de experiências e preparação do espectáculo final. Neste estágio participam jovens músicos do Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, do Conservatório de Música de Loulé - Francisco Rosado, do Conservatório de Música do Porto, do Conservatório Regional de Angra do Heroísmo, do Conservatório Regional de Ponta Delgada, do Conservatório Nacional, do Conservatório de Música de Coimbra, do Conservatório de Música Calouste Gulbenkian, de Braga, do Conservatório de Música de Aveiro Calouste Gulbenkian e da Escola Artística do Instituto Gregoriano de Lisboa.

No sábado, 9 de Abril, os trabalhos culminam com um concerto no Centro de Congressos da Madeira, que reúne em palco a solista vencedora do Concurso Jovem.COM ‘2022 (Madalena Gaspar Lopes, flautista, da Escola Artística de Música do Conservatório Nacional) e os 72 alunos de música que integrarão este estágio, da Madeira, Açores e Portugal Continental. O espectáculo decorre pelas 18 horas e os bilhetes podem ser adquiridos no Conservatório, Edifício Sede e Polo do Bom Jesus, e no local do evento, duas horas antes do início do espectáculo.

A OJ.COM é um projecto, de carácter anual, que tem como objectivo proporcionar um estágio de orquestra sinfónica aos alunos das escolas públicas do ensino da música. Esta iniciativa permite o intercâmbio nacional de jovens instrumentistas e a criação de uma orquestra verdadeiramente nacional, pois é composta por alunos dos diversos conservatórios públicos do país, proporcionando-lhes uma experiência única no sistema educativo nacional.

Anualmente, os alunos participantes são seleccionados, nos vários conservatórios convidados, pelos maestros que assumem as direcções artísticas das suas orquestras académicas. A fase de estágio decorre no Conservatório que assume o papel de organizador do evento, sendo os ensaios de naipe assegurados pelos professores dessa instituição. O programa é sugerido pelo maestro convidado a orientar esta equipa de jovens, onde é incluída uma obra concertante para ser protagonizada pelo solista apurado através do Concurso Jovem.COM ‘2022, de âmbito nacional, que este ano foi organizado, também na Madeira, durante o mês de Fevereiro.

Programa do concerto

• Joly BRAGA SANTOS (1924.1998): ABERTURA SINFÓNICA Nº 3, sobre um tema de caráter alentejano, op. 21 (1954);

• Wolfang Amadeus MOZART (1756.1791): CONCERTO em Sol Maior, para Flauta e Orquestra, KV 313 – 1º Andamento (1778);

Solista vencedora do CJ.COM ‘2022: Madalena Gaspar Lopes – Flauta Transversal [Escola Artística de Música do Conservatório Nacional]

• Manuel RIBEIRO (1884.1949) – RAPSÓSIA Nº 1 – Cantos Populares da Ilha da Madeira;

(INTERVALO)

• Antonin DVORAK (1841.1904): SINFONIA Nº 9 em Mi menor, «Do Novo Mundo», op. 95 (1893).