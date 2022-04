Sábado cinzento na Madeira

Para este sábado, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê que o céu esteja geralmente muito nublado, com períodos de chuva em geral fraca. O vento deve soprar fraco a moderado (10 a 25 km/h) de leste, rodando gradualmente para sueste.

Concretamente no Funchal, a previsão é, também, de céu geralmente muito nublado, com possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca. Espera-se vento em geral fraco (inferior a 20 km/h) de leste/sueste.

Em termos de temperaturas, os termómetros devem registar mínimas de 14°C no Porto Santo e 16°C no Funchal, e máximas de 20°C em ambos.

Relativamente ao estado do mar, o IPMA aponta para ondas do quadrante norte com um a 1,5 metros, na Costa Norte; e ondas inferiores a um metro na Costa Sul. A temperatura deve fixar-se no 17/19°C.

Lembramos que o delegado regional do IPMA, Victor Prior, já tinha avançado ao DIÁRIO que a famosa expressão ‘em Abril, águas mil’ se encaixa na perfeição na previsão do estado do tempo para este fim-de-semana.

Para amanhã, há alerta amarelo para a precipitação.