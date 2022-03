'Ciclo de Concertos da Sé' com espectáculo pela Orquestra de Cordas do Conservatório

Trata-se de mais um concerto integrado no 'Ciclo de concertos na Sé’. No próximo sábado, pelas 12 horas, haverá concerto da Orquestra de Cordas do Curso Profissional de Instrumentista do Conservatório, que conta com orientação pedagógica do professor e músico Yuriy Kyrychenko.

Este será um programa com quatro obras distintas, sendo três delas inspiradas no período barroco: de Henry Purcell, de J. S. Bach e do português Carlos Seixas. Como obra do nosso tempo, escrita e estreada em 2022, contará com a composição ‘Concertino para Braguinha e orquestra de cordas em Sol menor’, de Pedro Gonçalves, sendo que o próprio autor irá também interpretá-la no braguinha, enquanto solista convidado.

A entrada é gratuita, mas limitada às regras de funcionamento do local do evento.