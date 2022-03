Conservatório com fim-de-semana repleto de espectáculos

Espetáculos de música e teatro por parte de alunos do Conservatório - Escolas das Artes vão marcar as agendas a partir de hoje e até domingo, em vários espaços do Funchal, na Calheta e em São Jorge.

De acordo com nota do Conservatório, para hoje está programado um recital com alunos do Curso Profissional de Instrumentista (CPI), resultado da parceria entre o Conservatório e o Grupo Porto Bay. 'Music Invitation’ teve início pelas 17h30, no The Cliff Bay Hotel, e contará com a interpretação de obras de P. Gaubert, C. Debussy, P. Reade e R. Tillmetz.

Já amanhã, dia 1 de Abril, acontece 'Concerto de Alunos’, pelas 20h30, no Salão Nobre do Conservatório, e contará com um espetáculo intitulado ‘Violin Singing’, onde serão interpretadas obras de F. Mendelssohn, J. Brahms e M. de Falla. As entradas são gratuitas.

A peça teatral ‘As cigarras septendecim e tredecim’, de Afonso Cruz, estreia-se no âmbito do Festival ‘Panos - Palcos novos palavras novas’, desenvolvido pelo Teatro Nacional D. Maria II. Este é um espetáculo, promovido pelos alunos do 3.º ano do Curso Profissional de Artes do Espetáculo – Interpretação, será apresentado nos dias 1 e 2 de abril, pelas 21h00, no “Mudas. Museu de Arte Contemporânea da Madeira”, com encenação e direção de actores da responsabilidade da professora Diana Pita.

No sábado, pelas 12 horas, está agendado o ‘Concerto na Sé’, com a participação do Estúdio de Música Antiga, com direção artística de Giancarlo Mongeli. Também nesse dia, mas pelas 19 horas, a Orquestra de Jazz do Conservatório irá apresentar o espetáculo ‘Os loucos anos 20’, no foyer do Teatro Municipal Baltazar Dias, numa parceria com a Câmara Municipal do Funchal.

Finalmente, os alunos de percussão do Núcleo da Camacha vão actuar na FNAC, pelas 19h00 do dia 1 de Abril, e o Estúdio de Ópera do Conservatório vai actuar na Freguesia da Ilha, São Jorge, no dia 2 de Abril, pelas 20h30, inserido na Festa do Limão. Estes momentos têm direção artística dos seus professores responsáveis, Sérgio Gomes e Carla Moniz, respectivamente.