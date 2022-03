Para assinalar os 30 anos ao serviço dos madeirenses, a NOS Madeira promove, no próximo mês de Maio, um concerto solidário a favor da delegação regional da Liga Portuguesa contra o Cancro.

O evento, que decorrerá no Centro de Congressos da Madeira, terá como protagonista a Orquestra de Jazz do Conservatório – Escola das Artes da Madeira. A apresentação do evento acontece na próxima segunda-feira.