Conservatório promove ‘Concerto pela Paz’ na Ucrânia

Conforme já noticiou o DIÁRIO, o Conservatório - Escola Profissional das Artes da Madeira, Eng. Luiz Peter Clode, em co-produção com a Câmara Municipal do Funchal e o Teatro Municipal Baltazar Dias, irá realizar um concerto solidário para com a Ucrânia, a 30 de Março.

O objectivo deste evento é apelar à paz entre as nações e angariar fundos para enviar aos refugiados da Ucrânia, através da Associação de Ucranianos em Portugal.

O ‘Concerto pela Paz’ terá como protagonistas a Orquestra Académica do Conservatório, dirigida pelo professor e maestro Francisco Loreto, e os cantores Carla Moniz (soprano) e Alberto Sousa (tenor), docentes desta instituição.

O espectáculo será no Teatro Municipal Baltazar Dias, pelas 19 horas, e os bilhetes, que terão um custo único de 10 euros, estarão à venda na bilheteira do TMBD.

O Conservatório – Escola das Artes da Madeira, enquanto instituição educativa que promove os valores da solidariedade entre os seus alunos, considera obrigatória uma tomada de acção pública em virtude da crise humanitária criada pela invasão da Ucrânia. Assim, este evento visa colocar o talento dos jovens alunos madeirenses ao serviço desta causa nobre e, em uníssono, apelar à paz, solidariedade e fraternidade entre os povos. Para os que não puderem assistir ao espectáculo mas queiram colaborar na angariação de fundos para a Ucrânia, através da Associação dos Ucranianos em Portugal, poderão utilizar o IBAN PT50 0033 0000 4525 2841 4840 5 para deixar os seus contributos. O Conservatório apela à participação massiva da população madeirense, como forma de demonstrar o nosso apoio ao povo ucraniano nesta fase tão dramática. Conservatório – Escola das Artes da Madeira

Programa do concerto

Franz von Suppé: Abertura da Opereta ‘Cavalaria Ligeira’

Giocomo Puccini: ‘Quando m'en vo' soletta’, da ‘Ópera La Bohème’

Pietro Mascagni: Intermezzo da Ópera ‘Cavalleria Rusticana’

Edward Elgar: Marcha n. 1 «Pompa e Circunstância»

Giocomo Puccini: ‘Nessun dorma’, da ‘Ópera Turandot’

G. Rossini: Abertura da ópera ‘O Barbeiro de Sevilha’

Giuseppe Verdi: ‘Parigio, o Cara’, da ópera Traviata

Giuseppe Verdi: Marcha Triunfal, da Ópera ‘Ainda’

Giuseppe Verdi: ‘Libiamo, ne’ lieti calici’, da Ópera Traviata

Modest Mussorgsky: ‘As Grandes Portas de Kiev”’, da suite ‘Quadros de uma Exposição’