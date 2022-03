Semana do Teatro promovida pela escola da Ribeira Brava

Esta manhã, o presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava, Ricardo Nascimento, marcou presença na abertura da ‘Semana do Teatro’ na EB1/PE/Creche da Ribeira Brava, e defendeu que o “o Teatro deveria ser uma disciplina obrigatória até ao 9.º ano de escolaridade pela importância que tem no crescimento e desenvolvimento dos alunos”.

Para o autarca, que é também professor, “teatro é saber estar, é saber representar e é saber decorar para explicar aos outros”, sendo, por isso, “uma área importante para o desenvolvimento das crianças, desde os mais novos aos mais velhos”, afirmou.

Por sua vez, Natalina Cristóvão, directora de serviços de Educação Artística, congratulou-se por haver “cada vez mais apostas nas artes, através de práticas letivas e curriculares, que refletem a valorização crescente do papel das artes no âmbito daquilo que é a formação das nossas crianças”.

A ‘Semana do Teatro’ da escola da Ribeira Brava decorre até 1 de abril e junta uma série de actividades alusivas às artes, desenvolvidas pelos alunos, para destacar a importância do teatro como instrumento de aprendizagem.

O primeiro dia de atividades ficou marcado pela apresentação da canção ‘A fada dos Desejos’, com letra de José Carlos Mota e música de Maria José Ferreira, interpretada pelos alunos do 3.º ano, assim como a apresentação do vídeo da peça teatral de fantoches ‘A História do capuchinho Vermelho’ pelos alunos da turma do 4.º B.