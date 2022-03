Semana da Saúde promovida pela Escola Bartolomeu Perestrelo

A Escola Básica dos 1.º, 2.º e 3.º Ciclos com Pré-escolar Bartolomeu Perestrelo, em parceria com a Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia e em colaboração com mais de duas dezenas de entidades público-privadas, promove, entre os dias 28 de Março e 1 de Abril, a Semana da Saúde.

A iniciativa, que decorre naquele estabelecimento de ensino, é dirigida a todos discentes, pessoal docente e pessoal não docente, congregando, de forma inédita, um programa que integra a participação da sociedade civil, cujas valências visam o 'Bem-Comum', em consonância com o projecto Educativo da Escola: 'Construir Sonhos'.

A Semana da Saúde é direccionada a toda a comunidade educativa da 'Bartolomeu Perestrelo', pretendendo sensibilizar, através da realização de actividade lúdicas, bem como de rastreios de índole diversa – auditivos, visuais, entre outros –, para a promoção de hábitos de vida saudáveis, cujos benefícios serão reflectidos na redução das taxas de sedentarismo, consciencializando os discentes para a relevância das suas acções/decisões no que concerne ao seu bem-estar físico e social, salvaguardando ao seu bem-estar.