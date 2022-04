Governo Regional deve repensar algumas das políticas ambientais, diz Victor Freitas

O deputado do Partido Socialista à Assembleia Legislativa da Madeira, Victor Freitas, alertou hoje para a necessidade de o Governo Regional repensar algumas das políticas ambientais seguidas e que tem em vista implementar, para não colocar em causa os recursos naturais que são a imagem de marca da Região.

O socialista, que esta tarde foi o orador convidado no âmbito de uma iniciativa da ‘Academia PS’, na Calheta, considerou que “seria avisado” que o executivo liderado por Miguel Albuquerque “repensasse a lógica de predação dos recursos naturais, para não matar a galinha dos ovos de ouro que é a nossa natureza e que é o suporte para o nosso turismo”.

“Jaulas de aquacultura em zonas vocacionadas para o turismo, betonização da Laurissilva ou teleféricos que ferem a paisagem deviam ser melhor discutidos para não se cometerem erros irreversíveis. Não podemos ter uma lógica predadora dos recursos, sob pena de os destruirmos a curto prazo”, advertiu.

A sessão desta tarde, que contou igualmente com a presença de Sérgio Gonçalves, presidente do PS Madeira, foi subordinada à temática da Carta de Princípios do PS, documento que consubstancia uma série de princípios que definem o ‘bilhete de identidade’ do PS português e que foi aprovado em janeiro de 2003, tendo como principal obreiro Augusto Santos Silva, actual presidente da Assembleia da República.