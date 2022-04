Madeirense celebra 100 anos com 'Festa do Século'

Francisca Ascenção é natural do Porto da Cruz e vai entrar para o restrito lote de madeirenses centenários. A mulher celebra 100 anos, este domingo, com um autêntico festão organizado junto à sua moradia, por familiares e amigos.

É expectável que a festa de aniversário conte com a presença de aproximadamente 200 pessoas, pelo que até a Câmara Municipal de Machico autorizou que o Caminho do Pinheiro fosse encerrado ao trânsito.

Ver Galeria Está a ser montado um verdadeiro arraial, no Porto da Cruz., Fotos DR

Será celebrada uma missa, pela manhã, na paróquia local, seguindo-se um convívio com comes e bebes juntando as pessoas mais próximas de Francisca Ascenção.

Ainda no mês passado - e precisamente no mesmo concelho - o DIÁRIO festejou o 110.º aniversário de José Martins.