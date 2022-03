Casas do Povo recebem apoio de 1,3 milhões de euros do Governo Regional

O Governo Regional celebrou, esta tarde, a assinatura de um contrato-programa com as Casas do Povo da Madeira, que estabelece um apoio de 1,3 milhões de euros para este ano, de forma a assegurar o funcionamento das 42 entidades locais distribuídas por toda a Região.

Miguel Albuquerque, presidente do Executivo madeirense, destacou o papel fundamental que as Casas do Povo têm junto de toda a população, através das suas interações e proximidades com os anseios e preocupações das populações.

“Inclusivamente, durante a pandemia, os recursos que foram alocados às Casas do Povo, através do FEAS – Fundo de Emergência para Apoio Social – e do FAROL – Fundo de Apoio Regional a Organizações Locais, tiveram um papel importantíssimo ao atenuar as maleitas sociais que decorreram da pandemia. Mais uma vez se demonstrou que as Casas do Povo são importantes, actuais e com uma intervenção pioneira e de vanguarda quando se trata de situações de grande vulnerabilidade social” Miguel Albuquerque

Para além disso, o governante afirmou que as Casas do Povo tem assumido novas funções “cada vez mais importantes” nas áreas da economia local, recreativas, social, desportiva, cultural, património edificado e natural, nos apoios sociais, no apoio à infância e à velhice.