Governo Regional vai compensar empresas de transportes na Madeira

O conselho de Governo Regional da próxima quinta-feira vai uma portaria em que estabelecerá um diferencial de 30 cêntimos na aquisição de combustíveis para as empresas ligadas ao sector do transportes.

O desconto deverá depois ser solicitado pelas firmas que posteriormente até 60 dias serão reembolsadas.

A medida acabada de ser anunciada por Miguel Albuquerque e é a forma encontrada para “minimizar e suster” encargos que as sociedades têm tido e da mesma vez travar subidas em mercadorias ou serviços que afectam directamente os madeirenses, disse.

O governante deixou ainda a promessa na XX edição da Exposição Regional do Limão que de procurar dotação financeira para a construção da cobertura do polidesportivo, uma declaração que vai ao encontro de uma aspiração deixada momentos antes pela presidente da Casa do Povo local.