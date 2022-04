Preço do gasóleo sobe 16 cêntimos e o da gasolina mais 8 cêntimos na Madeira

Os preços dos combustíveis calculados administrativamente na Madeira voltam a subir para a próxima semana, tal como previsto, uma vez que temos um atraso de uma semana em relação ao que se passa no continente, onde esta semana sentiram este aumento. Assim, o gasóleo rodoviário (simples) sobe 16,2 cêntimos e a gasolina 95 aumenta 8,2 cêntimos a partir de segunda-feira. O gasóleo colorido e marcado também dispara mais 14,9 cêntimos.

Não é mentira. Os dados vão ser publicados, como habitualmente, ainda hoje no Jornal Oficial da Região, sob determinação dos dois secretários regionais (Finanças e Economia), e têm por base a evolução semanal dos preços na Europa, bem como os impostos aplicados (IVA e ISP).

Estes são os preços que vão vigorar entre a próxima segunda-feira e o domingo seguinte, de 4 a 10 de Abril de 2022:

Gasolina super sem chumbo IO 95 ..................................... € 1,937 por litro

Gasóleo rodoviário .......................................... € 1,885 por litro

Gasóleo colorido e marcado .......................................................... € 1,355 por litro

Estes são os preços máximos em vigor até domingo:

Gasolina super sem chumbo IO 95 .................................. € 1,855 por litro

Gasóleo Rodoviário ............................................ € 1,723 por litro

Gasóleo Colorido e Marcado ................................... € 1,206 por litro

"O preço máximo de venda ao público destes combustíveis varia em função do preço europa sem taxas (PE), resultante da média ponderada dos preços isentos de impostos e taxas, praticados nos 13 países da União Europeia em que os produtos são idênticos aos comercializados no mercado nacional", explica. "Ou seja, as oscilações positivas ou negativas no conjunto destes países refletem-se nos preços a praticar na RAM", acrescenta.

Na lista países utilizados no cálculo estão a Alemanha, a Áustria, a Bélgica, a Dinamarca, a Espanha, a Finlândia, a França, a Grécia, a Holanda, a Irlanda, a Itália, o Luxemburgo e a Suécia. O Reino Unido deixou de ser considerado na fórmula de cálculo, uma vez que já não faz parte da União Europeia.

A estrutura de formação semanal do preço varia de acordo com cinco variáveis: "Preço do produto à saída da refinaria, que corresponde às cotações internacionais do respectivo produto; Cotação euro/dólar; Incorporação de biocombustíveis (AIB); Custo de logística: transporte/armazenamento/distribuição/comercialização (na qual se inclui a margem das gasolineiras); Impostos: IVA (imposto sobre o valor acrescentado) e ISP (imposto sobre produtos petrolíferos e energéticos)."

O Governo Regional da Madeira recorda que "o facto de se fixar um preço máximo, não invalida que as próprias distribuidoras pratiquem preços inferiores; não podem é praticar preços superiores aos fixados no despacho conjunto", mas também é um facto que se o fazem, são poucos e mesmo assim nenhum trabalha essa informação no sentido de atrair mais clientes.

Por outro lado, os automobilistas sabem já que há várias modalidades de cartões que dão cêntimos de desconto mediante determinadas condições (por exemplo nas compras de supermercado).

Além de que o Estado introduziu nos últimos meses a modalidade do IVAucher ou AUTOvoucher que durante o mês de Março, existiu um aumento de benefício de 5€ para 20€, prolongado até ao final do mês de Abril. "Face ao aumento do preço dos combustíveis e do seu impacto no rendimento dos cidadãos e das famílias, o Governo decidiu atribuir um apoio financeiro ('AUTOvoucher') aos consumos em postos de abastecimento de combustíveis, nos meses de Novembro de 2021 a Abril de 2022", explica.

Está ainda a ser ponderada a redução do IVA nos combustíveis por forma a reduzir o impacto desta nova crise reforçada com a invasão da Ucrânia pela Rússia, que está a ser alvo de sanções pelos principais países ocidentais, sendo que a Federação Russa é uma das maiores produtoras e exportadoras mundiais de petróleo. Contudo, esta crise dos combustíveis começou bem antes, já em Outubro, numa subida constante pautada por poucas semanas de reduções.

No início de Outubro do ano passado, 50 litros de gasolina 95 custava 83,75 €, enquanto que a mesma quantidade de gasóleo rodoviário custava 72,85 €. A partir de segunda-feira, 4 de Abril, as mesmas quantidades de gasolina 95 e gasóleo rodoviário vão custar 96,85 euros e 94,25 euros, respectivamente, denotando-se uma aproximação muito acentuada entre os dois combustíveis mais consumidos na Madeira.

Por fim, pode consultar a lista de postos aderentes ao AUTOvoucher aqui, sendo certo que se não todos, seguramente a grande maioria dos postos na Região Autónoma, incluindo o Porto Santo, estão incluídos.