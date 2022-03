Governo Regional faz publicação bizarra no Facebook, veja o vídeo

Uma publicação na página oficial de Facebook do Governo Regional esteve on-line poucos minutos, esta noite, mas já recolhia algumas reacções, dado o insólito. Em causa está um texto e fotografia captada em Lisboa, com cariz humorístico, mas com palavras menos próprias para uma página institucional.

A imagem em questão esteve a circular nas diversas redes sociais durante o dia e acabaria por ser publicada nesta página do Governo Regional. No entanto, o 'erro' terá sido detectado pouco depois, uma vez que foi rapidamente eliminada.

Fonte da Quinta Vigia disse ao DIÁRIO que a presidência desconhece, por enquanto, a origem de tal publicação.