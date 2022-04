Governo Regional “preguiçoso” tem de apoiar mais em matéria energética

Carlos Pereira, deputado do Partido Socialista-Madeira à Assembleia da República, acusou hoje o Governo Regional de estar a ser “preguiçoso” e de não estar a usar todos os instrumentos que tem ao seu dispor para ajudar as famílias e as empresas no que concerne à questão energética, tendo em conta a escalada de preços que tem vindo a verificar-se nas últimas semanas.

Em conferência de imprensa, o parlamentar socialista em São Bento apresentou duas soluções que entende que devem ser seguidas pelo Executivo madeirense no apoio à produção de energia elétrica para auto-consumo e à mobilidade eléctrica.

Como explicou, existe a possibilidade de comunidades de empresas ou habitacionais poderem produzir, auto-consumir e até armazenar energia mais barata. Esta é uma solução que está prevista desde 2018 no quadro da União Europeia, tendo o país já legislado nesse sentido, pelo que este é o momento para acelerar esse processo, entende o socialista.

“Há muitos meios no quadro do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) regional para energias renováveis, mas que, infelizmente, estão completamente adstritos ao perímetro da Empresa de Electricidade da Madeira (EEM)”, disse, considerando que este momento constitui uma oportunidade de fazer uso desses mesmos meios para estimular estas comunidades energéticas. Como exemplos destas comunidades energéticas, Carlos Pereira apontou os condomínios, ou seja, prédios de apartamentos com várias famílias, ou mesmo parques empresariais.

“Este é um modelo que deve ser seguido. A Região não pode continuar preguiçosa, de braços caídos sem actuar neste sentido, sobretudo porque há meios e eles têm de ser bem utilizados. A entrega de 70 milhões de euros ao perímetro da EEM não é uma boa notícia e não é uma boa política pública”, opinou.

Por outro lado, o deputado do PS afirmou que o Governo Regional tem sido “muito tímido no reforço do apoio às famílias e às empresas para a mobilidade energética”. Enquanto no plano nacional o apoio individual foi aumentado e a proporção de apoios disponíveis foi duplicada, Carlos Pereira entende que “no plano regional devíamos ir ainda mais longe”. Como expressou, o facto de a Madeira ser uma região insular e estar dependente da importação de energias fósseis deveria levar o Executivo a, de forma rápida e robusta, atuar no sentido de potenciar a utilização de veículos eléctricos, o que traria vantagens ambientais e permitira fazer face ao aumento dos preços dos combustíveis.

Na óptica do parlamentar, o Governo Regional deveria ter triplicado o plafond para apoio à aquisição de automóveis eléctricos, quer para particulares, quer para veículos comerciais para empresas, até porque há meios do Fundo de Carbono para esse fim.

“Os meios existem, mas não estão a ser bem direcionados. A Região tem um Governo próprio, tem autonomia e deve, do nosso ponto de vista, atuar e criar as suas próprias políticas públicas. O Governo Regional nestas matérias está a ser preguiçoso”, vincou.