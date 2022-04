Nova edição de 'Madeira Vista do Céu' inclui Desertas e Selvagens

O livro de fotografia 'Madeira Vista do Céu - From the Sky', do fotojornalista madeirense Gregório Cunha, conhece, hoje, uma nova edição, revista e aumentada, passando a incluir dois capítulos adicionais onde estão também as Ilhas Desertas e Ilhas Selvagens, de uma perspectiva nunca antes apresentada.

As 304 páginas que compõem esta publicação mostram belas e surpreendentes paisagens da Madeira, Porto Santo, Ilhas Desertas e Selvagens, num retrato captado unicamente com drone. Este registo diferente apresenta um outro olhar, onde a sensibilidade e a criatividade ganham contornos de sonho.

Pequenos e informativos textos introdutórios tornam acessível a história e a cultura das localidades, dos lugares a visitar e a contemplar. São 13 capítulos, representando os 11 concelhos da Região Autónoma da Madeira. Esta segunda edição, revista e aumentada em mais 48 páginas, conta agora com dois capítulos adicionais onde constam as ilhas Desertas e as ilhas Selvagens.

Em formato panorâmico é uma publicação bilíngue, com textos em português e em inglês, numa edição de autor, o livro será hoje apresentado pelo Presidente da Assembleia Legislativa Regional, José Manuel Rodrigues, no auditório da Reitoria da Universidade da Madeira, Colégio dos Jesuítas. O momento está agendado para as 17 horas. O livro já está à venda em algumas livrarias da Região, chegando, em breve, às livrarias nacionais.