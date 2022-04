PSP disponibiliza Portal do Vigilante para os mais de 60 mil seguranças privados

A PSP disponibiliza a partir de hoje o Portal do Vigilante, uma ferramenta acessível através do telemóvel com o objetivo de responder às preocupações e necessidades dos mais de 60 mil profissionais que trabalham na segurança privada.

Em comunicado, a Polícia de Segurança Privada avança que, através do Portal do Vigilante, os seguranças privados podem iniciar o processo de renovação do título profissional, consultar as empresas de segurança privada às quais se encontram contratualmente vinculados e aceder ao novo simulador do Centro Nacional de Exames.

"Com a criação desta ferramenta a PSP pretende prestar um serviço melhor e mais eficaz aos profissionais da segurança privada, que podem assim aceder à informação de que necessitam a partir do telemóvel, contribuindo para a prestação de um serviço de qualidade, complementar à atividade de segurança pública", refere a PSP, frisando que o portal (https://sigesponline.psp.pt/app-vigilante/) tem menus de fácil consulta.

Segundo a polícia, a informação individual tem caráter reservado e só pode ser acedida pelo próprio através de um sistema de credenciais, fornecido individualmente a cada profissional, por intermédio do SIGESP (Sistema Integrado de Gestão de Segurança Privada), que esta ferramenta vem complementar com novas funcionalidades.

O Departamento de Segurança Privada (DSP) da PSP foi criado em 2007 como consequência da passagem para a Polícia de Segurança Pública da competência exclusiva, em todo o país, do licenciamento, regulação e fiscalização da atividade de segurança privada.

De acordo com a PSP, existem atualmente 83 empresas de segurança privada, 31 entidades titulares de licença de autoproteção, 37 entidades formadoras e mais de 60 000 profissionais de segurança privada, que por sua vez são detentores de mais de 95 000 cartões de vigilante.