PCP apela à participação na manifestação do 1.º de Maio

Para o Partido Comunista Português (PCP), "urge mobilizar os trabalhadores e populações em torno das suas justas reivindicações, nomeadamente na defesa do emprego com direitos".

O PCP apela a todos os trabalhadores e à população em geral a participar massivamente na manifestação promovida pela a União dos Sindicatos da Madeira, para o dia 1º de Maio, com concentração marcada para as 10h00, junto à Assembleia Legislativa Regional, com saída em manifestação às 10h30, rumo ao Jardim Municipal seguida de intervenções sindicais.

Com a aproximação do Dia Internacional do Trabalhador, o PCP saúda a União dos Sindicatos da Região Autónoma da Madeira e todos os trabalhadores da Madeira e do Porto Santo.