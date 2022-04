1.º de Maio também é data para demonstrar descontentamento pelo aumento de preços

É na senda das comemorações do 1.º de Maio que a Comissão Regional Contra o Aumento do Custo de Vida desenvolve, esta manhã, uma acção de contacto com a população junto ao Mercado dos Lavradores. Fernão Rodrigues afirma ser urgente demonstrar o desagrado da população face ao aumento de preços e pede o fim de taxas “abusivas” que fazem “disparar” o preço dos produtos.

“Aproxima-se o 1.º de Maio e é uma boa altura para a população e os trabalhadores virem cá fora protestar contra a escalada dos preços”, explicou Fernão Rodrigues, apelando a que as pessoas se mobilizem nesta data.

Fernão Rodrigues, porta-voz da comissão.

“Não é com medidas avulso que se para esta roubalheira, esta escalada. Não é com a isenção deste ou daquele artigo, mas sim com a taxação dos lucros”, afirmou o porta-voz desta comissão, que tem realizado várias acções de contacto com a população. Fernão Rodrigues usou como exemplo o aumento dos lucros das gasolineiras, face às dificuldades da esmagadora maioria da população.

O porta-voz criticou o IVA aplicado a vários produtos de uso diário, que podem não ser considerados bens essenciais por não serem alimentares, mas que são usados no quotidiano e que continuam a ter um IVA de 22%.

A comissão apelou à participação na manifestação do 1.º de Maio, acção promovida pela União dos Sindicatos da Madeira, que tem concentração marcada para as 10 horas, junto à Assembleia Legislativa da Madeira rumo ao Jardim Municipal.