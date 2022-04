Calheta comemora 1.º de Maio com actividades desportivas e recreativas

O Município da Calheta preparou para o próximo fim-de-semana diversas actividades desportivas e recreativas.

Devido às restrições associadas à covid-19, nos últimos anos, o município não conseguiu realizar as habituais comemorações, contudo, este ano, retoma a celebração, com iniciativas que vão decorrer durante o fim de semana.

Um ‘Rally Paper’ está previsto para este sábado, dia 30 de Abril, a partir das 16 horas, e que servirá de ‘pontapé de saída’ para um fim de semana com diversos momentos de confraternização, diversão e boa disposição.

Já no dia 1 de Maio vão existir diversos torneios desportivos tanto na parte da manhã como à tarde. ‘Petizes e Traquinas’, arranca pelas 9 horas, no Pavilhão do CDR Prazeres. Ao mesmo tempo, no exterior do edifício, vai decorrer um jogo de futebol feminino, entre as equipas do Estrela da Calheta Futebol Clube e da Escola de Futebol Inácio.

As atenções, ao longo do dia, estarão no Campo Municipal dos Prazeres porque servirá de palco para a última jornada do ‘Torneio de Futebol’ entre as oito freguesias do concelho da Calheta. A final será disputada entre as equipas do Paul do Mar e da Ponta do Pargo, pelas 17 horas.

Como visto, o desporto será o “rei neste dia” e, apesar do futebol reinar vão também existem outras modalidades, como é o caso do ‘Torneio de Petanca’, com inicio às 10 horas.

‘Torneio de Patinagem de Velocidade do CDR Prazeres’ será uma das novidades este ano. Começa às 14h15 e tem previsto o seu término às 16 horas no novo espaço criado para a pratica desta modalidade.

Pelas 19h30 serão entregues os prémios culminando assim o dia de festa.