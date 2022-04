Turistas saíram do trilho e ficaram a 50 metros da levada

Os turistas que esta tarde ficaram em dificuldades na Levada do Curral das Freiras saíram do percurso dito normal.

Os estrangeiros encontravam-se a cerca de 50 metros da levada, tendo sido localizados pela equipa de resgate em montanha dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, pelas 18 horas.

Aparentemente estão bem de saúde e serão acompanhados para a saída mais próxima.

No local esteve também uma equipa do Serviço Regional de Protecção Civil com um drone.