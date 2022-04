Movimento Democrático das Mulheres apela à mobilização feminina no 1.º de Maio

O Núcleo da Madeira do Movimento Democrático das Mulheres apela à mobilização e participação das mulheres na manifestação do 1.º de Maio que está agendada, para às 10 horas, junto à Assembleia Legislativa.

O Movimento considera que a Revolução de 25 de Abril “abriu portas a profundas transformações na vida das mulheres e de toda a sociedade”, garantindo a consagração do princípio do salário igual para trabalho igual, a igualdade de oportunidade no trabalho e no emprego entre mulheres e homens, o reconhecimento da maternidade como valor social iminente e a conciliação da vida pessoal e familiar com a vida profissional.

No entanto, o Núcleo regional sublinha que “ainda está por cumprir plenamente, pelo empenho das mulheres portuguesas na luta pela liberdade, pelo progresso, por uma verdadeira democracia”.