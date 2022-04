Juventude Comunista-Madeira apela à mobilização dos jovens trabalhadores no 1.º de Maio

A organização regional da Madeira da Juventude Comunista Portuguesa "saúda e apela à mobilização e participação" de todos os jovens trabalhadores da Madeira e do Porto Santo nas comemorações do 1º de Maio, que tem início marcado para as 10 horas, junto à Assembleia Legislativa.

Através de comunicado, a organização regional afirma que na actual fase da vida política nacional, com o aumento do custo de vida, com o agravamento das condições económicas em particular para todos os jovens, é necessário “intensificar a luta e a acção reivindicativa nas empresas e nas ruas, para que se conquiste e reponha direitos”.

Os jovens comunistas consideram que “o desenvolvimento e intensificação da luta é o factor determinante para que se dêem passos mais significativos na resposta aos problemas e anseios que a juventude trabalhadora enfrenta, como os baixos salários e a precariedade, os horários desregulados, o bloqueio da contratação coletiva, com o alargamento do período experimental e contratos renováveis de mês a mês”.