Jovem agredida no Funchal sofre ferimentos na face

A Polícia de Segurança Pública e os Bombeiros Sapadores do Funchal foram alertados, na noite de quarta-feira, para uma agressão no Caminho do Trapiche.

A vítima, uma jovem de 21 anos, apresentava ferimentos na face e queixava-se de dores na cabeça. Foi de seguida transportada para o hospital, onde ficou em observação.